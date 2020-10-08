Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Tatar, Kapalı Maraş'ta incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Tatar, Kapalı Maraş'ta incelemelerde bulundu

08.10.2020 20:06 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:10
Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Tatar, Kapalı Maraş'ta incelemelerde bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bugün 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bugün 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

KKTC'nin Gazi Mağusa ilçesi sınırlarında yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmı bugün yeniden halkın kullanımına açıldı. Maraş'ın açılışına yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu ile bölge halkı katıldı. Bölgeye 2 saatte bine yakın vatandaş giriş yaparken, girişlere Covid-19 kurallarına uyulması şartı ile izin verildi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da 46 yıldır kapalı olan bölgede incelemelerde bulundu. Tatar, Demokrasi Caddesi'nden vatandaşlar ve partililer ile Maraş'ın sahil kısımlarına yürüyerek incelemelerde bulundu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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