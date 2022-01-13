Son dakika haberleri... KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı"
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı"
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı"
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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