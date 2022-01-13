Son dakika haberleri... KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı" - Haberler
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Son dakika haberleri... KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı"

Son dakika haberleri... KKTC Başbakanı Sucuoğlu:
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı"

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı"

Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu: 'Güçlü olacaksınız ki kimse size yan bakamasın.

Son dakika haber! KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Güçlü olacaksınız ki kimse size yan bakamasın.

 TİP ve HDP'li 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı

TİP ve HDP'li 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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