KKTC Başbakanı Saner, Türkiye'ye gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Başbakanı Saner, Türkiye'ye gidiyor

KKTC Başbakanı Saner, Türkiye'ye gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın davetlisi olarak bir günlük çalışma ziyareti için saat 21.50'de Türkiye'ye gidecek. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önceden planmış olan Saner-Oktay görüşmesinin yarın saat 11.30'da Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Görüşmede, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın değerlendirileceği, KKTC'nin Korona virüs salgını ile mücadelesi, aşılama çalışmaları, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi çabaları ve güncel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Başbakanı Saner, Türkiye'ye gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 19:27:01. #1.16#

title