Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Saner: "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacağız"
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Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Saner: "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacağız"

Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Saner: 'Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacağız'
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinde egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacaklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinde egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacaklarını ifade etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saner, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında "Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda ortak bir zemin" olup olmadığının tespit edileceği Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yapılacak gayriresmi 5+BM Kıbrıs toplantısı için Cenevre'ye gitmek üzere yarın sabah KKTC'den ayrılacak. Saner, sabah İstanbul'a, oradan da Cenevre'ye gidecek.

Kıbrıs'ta iki egemen eşit devletten yana olduklarını ve bunun halk tarafından da desteklendiğini belirten Saner, Cenevre görüşmesinde, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve işbirliğini savunacaklarını vurguladı.

Saner, KKTC'nin bir 53 yıl daha masada Rumların işine gelecek şekilde federasyon görüşmekle kaybedecek zamanının olmadığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye heyetine güvenimiz tam"

Saner, Kıbrıs Türk halkının, son cumhurbaşkanı seçiminde Kıbrıs görüşmelerine egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm tutumuyla devam edilmesi yönünde iradesini ortaya koyduğunu hatırlattı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı cumhurbaşkanı olarak seçtiğini vurguladı.

Saner, Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye'nin uyum içinde ortaya koydukları iki devletli çözümün Ulusal Birlik Partisi'nin uzun yıllardır üzerinde durduğunu, Kıbrıs için doğru bir çözüm yolu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye heyetine güven ve desteğimiz tam." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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