KKTC Başbakanı Saner'den GKRY'ye sınır kapılarının açılması için çağrı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 31 Mayıs tarihinden itibaren sınır kapılarının açılması için çağrıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 31 Mayıs tarihinden itibaren sınır kapılarının açılması için çağrıda bulundu.

KKTC Başbakan Ersan Saner, Lefke'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında GKRY ile sınır kapıları hakkında açıklamalarda bulundu. Saner, Rum Yönetimi'nin hazır olması halinde 31 Mayıs'tan itibaren sınır kapılarının açılmasını istediklerini dile getirdi. GKRY ile kapıların yeniden açılacak olmasıyla ilgili hiçbir tereddütleri olmadığına dikkat çeken Saner, "(GKRY Cumhurbaşkanı Nikos) Anastasiadis'e çağrımdır, eğer kendisi de uygun görürse biz 31 Mayıs tarihinden itibaren, son 3 günde yapılmış PCR testi veya antijen testi bulunan her GKRY vatandaşını ülkemize kabul ederiz. (Anastasiadis'in) bu konuda adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz aylarda iki ülke arasındaki geçişlerin durdurulmasına karar verilmişti. KKTC'de son günlerde vaka sayılarındaki artışın yavaşlamasının ardından GKRY ile giriş-çıkışların yeniden başlaması yönünde karar alınması gündeme geldi.

(Ayşe Soykıray/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı