Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla...
Son dakika politika haberi: KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı.
12.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:34
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı
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Kaynak: AA