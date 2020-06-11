Son dakika haberleri! KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek
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Son dakika haberleri! KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izin verecek.

Son dakika haberleri! KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek
11.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:27

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izin verecek.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, 1 Temmuz'dan itibaren KKTC vatandaşları ve dışındakilerin ülkeye gelebileceklerini, bunun için ülkelere göre üç kategori belirlendiğini söyledi.

A kategorisinde Türkiye, Malta, Bulgaristan, Norveç, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenyan, Macaristan, İsrail, Yunanistan, Danimarka ve Litvanya'nın bulunduğunu kaydeden Özersay, bu ülkelerden gelecek yolcuların uçuş öncesi son 72 saatte yapılmış ve sonucu negatif PCR testinin olması halinde ülkeye girebileceklerini belirtti.

Özersay, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan ve diğer bazı ülkelerin dahil olduğu B kategorisindeki ülkelerden gelecek yolcular için ise çifte PCR testi yöntemininin uygulanacağını söyledi.

Buna göre, bu ülkelerden gelecek yolculardan son 72 saat içinde yapılmış PCR testi isteneceğini ve ülkeye gelişlerinde de aynı testin yapılacağı bilgisini veren Özersay, turistlerin testlerinin negatif çıkması halinde tatillerine devam edeceklerini, aksi takdirde karantinaya alınacaklarını anlattı.

Riskli ülkelerden gelecek yolcular karantinaya alınacak

Özersay, C kategorisinde ise ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve İran gibi yüksek risk grubundaki ülkelerin olduğunu açıkladı.

Bu ülkelerden gelecek yolculardan son 72 saatte yapılmış PCR testi isteneceğini belirten Özersay, bu kişilerin ülkeye bedelini kendilerinin ödeyeceği 14 günlük karantina şartını kabul etmeleri halinde giriş yapabileceklerini söyledi.

Ülkeye girişlerde birtakım istisnaların olacağını da dile getiren Özersay, 1 Temmuz'dan itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yaşayan Rumların KKTC'ye geçebileceğini kaydetti.

İlk geçişlerde son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini belirten Özersay, sonraki geçişlerde kişilere tesadüfi test yapılacağını ifade etti.

Özersay, 22 Haziran'dan itibaren GKRY'de çalışan KKTC vatandaşları, Pile'deki Kıbrıslı Türkler ve Karpaz'daki Rumların da GKRY'ye geçebileceklerini ancak bu kişilerden ilk geçişlerinde son 72 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini bildirdi.

Öğrenciler karantina ücreti ödemeyecek

Özersay, 15 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde ülkeye gelecek öğrencilerin karantinaya gireceklerini, testlerinin yapılacağını ve sonuçlarının negatif çıkması halinde kampüs karantinasına gönderileceklerini söyledi.

Öğrencilerin 14 gün kampüs karantinasında kalacağını kaydeden Özersay, herhangi bir karantina ücreti alınmayacağını belirtti.

Özersay, İstanbul ve Ankara'dan pazartesi ve salı KKTC'ye iki charter uçuş düzenleneceğini, önceliğin sağlık sorunları nedeniyle kalanlara verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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