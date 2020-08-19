Son dakika haberleri... Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş (3) Son dakika haberi... DÜĞÜNDE BİRLİKTE DANS ETMİŞLERAntalya'nın Serik ilçesinde, Dudu Ç. ile kendisini bıçaklayıp öldüren eşi M.Ç.'nin birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.

DÜĞÜNDE BİRLİKTE DANS ETMİŞLER

Antalya'nın Serik ilçesinde, Dudu Ç. ile kendisini bıçaklayıp öldüren eşi M.Ç.'nin birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kızları Emine Ç.'nin önceki akşam yapılan düğün merasiminde Dudu Ç. ve M.Ç. dans ederken, görüntülendi. Düğünden sonra Dudu Ç.'nin ayrı yaşadığı eşi M.Ç.'nin babasının evine gittiği, cinayetin de burada işlendiği belirlendi. Dün saat 18.00 sıralarında Dudu Ç.'yi öldürdükten sonra olay sırasında evde bulunmayan babasını arayıp "Hakkınızı helal edin" diyen M.Ç.'nin daha sonra evden ayrıldığı kaydedildi. Bunun üzerine eve gelenlerin Dudu Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi. Bir süredir ayrı yaşayan çiftten Dudu Ç.'nin kendi babasının evinde kaldığı belirtildi. Öte yandan cinayetin ardından kayıplara karışan M.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA