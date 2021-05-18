Son dakika haberleri | Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum

Son dakika haberleri | Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İZMİR'in Buca ilçesinde kızı Zeynep V.'yi (29) öldürdüğünü belirterek polise teslim olan Ayşe V.'nin ifadesinde, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı.

İZMİR'in Buca ilçesinde kızı Zeynep V.'yi (29) öldürdüğünü belirterek polise teslim olan Ayşe V.'nin ifadesinde, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ayşe V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ayşe V.'nin ifadesi doğrultusunda sağlık ekibiyle eve giden polisler, Zeynep V.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Zeynep V.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri Ayşe V. ile eşi Saffet V. ve oğlu Ömer V.'yi gözaltına aldı.

'EŞARBIMLA BOĞDUM'Ayşe V.'nin polise verdiği ifadede, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dedi.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberleri | Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
Son dakika haberleri | Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
Son dakika haberleri | Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 13:24:51. #1.14#

title