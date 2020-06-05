Son dakika haberleri | Kızıltepe'de karantinaya alınan adreslerde pankartlı önlem
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Son dakika haberleri | Kızıltepe'de karantinaya alınan adreslerde pankartlı önlem

Son dakika haberleri: Kızıltepe'de karantinaya alınan adreslerde pankartlı önlem Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tespit edilen şahısların oturduğu 6 ayrı adres karantinaya alındı.

05.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:26

Kızıltepe'de karantinaya alınan adreslerde pankartlı önlem

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tespit edilen şahısların oturduğu 6 ayrı adres karantinaya alındı. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için bina girişlerine polis bariyeri ve uyarıcı pankart asıldı. Ayrıca polis ekipleri adres önlerinde uyarıcı anonslar yapıyor.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı, Atatürk, Fırat ve Şahkulubey Mahallelerinde 6 adreste bazı kişilerde korona virüs tespit edildi. Söz konusu adresler karantinaya alındı. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için bina girişlerine 'Bu adreste korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaktadır. Lütfen sosyal mesafeye uyalım' pankartı asıldı.

Adres girişlerine bariyer yerleştirilirken, polis ekipleri karantinaya alınan bina girişlerini de kontrol edip Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları uyarıyor.

Son dakika haberleri | Kızıltepe'de karantinaya alınan adreslerde pankartlı önlem

Kaynak: İHA

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