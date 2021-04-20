Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yıkılıyor
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Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yıkılıyor

Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, yangın nedeniyle zarar gören Kasaplar Çarşısı yıkılıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, yangın nedeniyle zarar gören Kasaplar Çarşısı yıkılıyor.

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, 8 Nisan'da çıkan yangında büyük oranda zarar gören Kasaplar Çarşısı'nın yıkımına başladı.

Esnafın zarar görmemesi için belediye ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürürken, iş yeri kullanılamaz hale gelen esnafa taşınma ve kira yardımı yapıldı.

Söz konusu alanda modern bir Kasaplar Çarşısı yapılarak yeni iş yerleri hak sahiplerine teslim edilecek.

Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yıkılıyor
Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yıkılıyor
Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yıkılıyor
Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yıkılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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