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Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da metruk bir evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da metruk bir evde yangın çıktı

Son dakika haberler... Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kullanılmayan tek katlı metruk evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kullanılmayan tek katlı metruk evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre yangın Kızılcahamam ilçesi Karşıyaka Mahallesi Uzunyol Sokakta bulunan tek katlı metruk bir evde sabaha karşı 05.00 sıralarında meydana geldi.

Evden yükselen dumanları gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda evde kimsenin olmadığı, yangın çıkan yerin metruk olarak terkedilmiş bir ev olduğu ve madde bağımlıları tarafından ısınmak için kullanıldığı belirtildi. - ANKARA

Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da metruk bir evde yangın çıktı

Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da metruk bir evde yangın çıktı

Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da metruk bir evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kızılcahamam, Karşıyaka, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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