Son dakika haberleri | Kızılcahamam'da çevre müfettişi çocuklar, Abacı Peribacaları'nda buluştu
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Son dakika haberleri | Kızılcahamam'da çevre müfettişi çocuklar, Abacı Peribacaları'nda buluştu

Son dakika haberleri | Kızılcahamam'da çevre müfettişi çocuklar, Abacı Peribacaları'nda buluştu
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Kızılcahamam'da çevre müfettişi çocuklar, doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Kızılcahamam'da çevre müfettişi çocuklar, doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması amacıyla Abacı Peribacaları Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen programa katılan 100'e yakın çevre müfettişi, eğlenceli oyunlara eşlik etti.

Programa katılan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, çocuklara doğa bilinci ve sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İnsanımızın bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz doğanın insanlara değil, insanların doğaya ihtiyacı olmasıdır. Doğayı korumak küçüğünden büyüğüne hepimizin asli görevi olmalı. Hepimiz birer çevre müfettişiyiz. Bu tür etkinlikler doğa bilincinin daha da artmasına katkı sağlıyor. "

Etkinlikte çocuklara çevre müfettişi yeleği, tişörtü ve şapkası takdim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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