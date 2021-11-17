Son dakika haberleri... Kızılcabölükspor-Kuşadasıspor: 4-0

STAT: Semt Sahası

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak evinde Hacettepe Spor'u 4-1 yenerek zirve yolunda ümit tazeleyen Kuşadasıspor, sonuncu Kızılcabölükspor'a deplasmanda farklı yenildi: 4-0. Ev sahibi Kızılcabölükspor 25'inci dakikada Ali'nin golüyle perdeyi açtı: 1-0. Denizli temsilcisi 35'inci dakikada penaltı kazandı, Mehmet Akif atışı gole çevirmeyi başardı: 2-0. Kızılcabölükspor ilk yarıyı 2 farklı üstünlükle noktalarken, dakikalar 47'yi gösterdiğinde bu kez Kıvanç sahneye çıktı, skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin 80'inci dakikasında Furkan, Kızılcabölükspor'un farkını 4'e çıkardı: 4-0. Kızılcabölükspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde ederek 8 puana yükseldi. Kuşadasıspor ise 20 puanda kalarak yarışta yara aldı. Kızılcabölükspor'da Anıl son dakikalarda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor Haberleri

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