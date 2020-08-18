Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor'da iki yolcu Son dakika haberi... TFF 3. Lig'de sezon tamamlandıktan sonra takımı satılığa çıkarıp sessizliğe bürünen Kızılcabölükspor, iki futbolcuyla yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig'de sezon tamamlandıktan sonra takımı satılığa çıkarıp sessizliğe bürünen Kızılcabölükspor, iki futbolcuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, 2014'ten beri 5.5 sezondur takımda forma giyen Mustafa Altun ve geçen sezon devre arasında alınan Ercan Karaca'yla vedalaştı. Mustafa, Kızılcabölük formasıyla 149 maça çıkıp takıma 5.5 yılda 20 gol, 59 asistlik katkı sağlamıştı. Kızılcabölükspor yönetimi, kulübün satış süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak.

Kaynak: DHA