Son dakika haberleri... Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la devam
Gelen son dakika haberine göre TFF 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor'da yönetim teknik direktör Ali Yalçın'la yeniden anlaştı.
24.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:05
TFF 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor'da yönetim teknik direktör Ali Yalçın'la yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 3. Lig'de sekizinci sezonunu geçirecek Kızılcabölükspor'umuzda teknik direktörümüz Ali Yalçın ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı. Teknik direktörümüz Ali Yalçın'ın yardımcılıklarını Mustafa Kocakaya, Tuncer Gökçe ve Fatih Yalçın yapacak" ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: DHA