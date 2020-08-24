Son dakika haberleri... Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la devam Gelen son dakika haberine göre TFF 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor'da yönetim teknik direktör Ali Yalçın'la yeniden anlaştı.

TFF 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor'da yönetim teknik direktör Ali Yalçın'la yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 3. Lig'de sekizinci sezonunu geçirecek Kızılcabölükspor'umuzda teknik direktörümüz Ali Yalçın ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı. Teknik direktörümüz Ali Yalçın'ın yardımcılıklarını Mustafa Kocakaya, Tuncer Gökçe ve Fatih Yalçın yapacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA