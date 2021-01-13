Son dakika haberleri: Kızılcabölük'te Altınordulu 3 oyuncu gitti
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Son dakika haberleri: Kızılcabölük'te Altınordulu 3 oyuncu gitti

13.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:25
Son dakika haberleri: Kızılcabölük'te Altınordulu 3 oyuncu gitti

Son dakika haberine göre Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ikinci yarısında kümede kalma mücadelesi verecek Kızılcabölükspor'da sezon başında TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan kiralanan 3 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ikinci yarısında kümede kalma mücadelesi verecek Kızılcabölükspor'da sezon başında TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan kiralanan 3 futbolcuyla yollar ayrıldı.

İki kulüp arasındaki pilot takım anlaşmasının bozulması üzerine Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Gökberk Efe, Furkan Şamil Çetin ve Berk Akdemir'i geri çağırdığı belirtildi. Sarı-kırmızılı formayla Gökberk 4, Furkan 2, Berk ise 1 maça çıktı. Kızılcabölük temsilcisi 3 oyuncuya emekleri için teşekkür edip başarı diledi.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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