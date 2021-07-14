Son dakika haberleri... Kızılay'dan şehitlerin anısına 15 Temmuz'da kan bağışı kampanyası
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Son dakika haberleri... Kızılay'dan şehitlerin anısına 15 Temmuz'da kan bağışı kampanyası

Son dakika haberleri... Kızılay'dan şehitlerin anısına 15 Temmuz'da kan bağışı kampanyası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm Türkiye'de kan bağışı organizasyonu düzenleyecek olan Kızılay, meydanlardaki kan bağışı çalışmasıyla 'milli birlik' ruhuna dikkat çekecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm Türkiye'de kan bağışı organizasyonu düzenleyecek olan Kızılay, meydanlardaki kan bağışı çalışmasıyla 'milli birlik' ruhuna dikkat çekecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 15 Temmuz'da Genelkurmay önünde şehit olan Kızılay Şube Başkanı Serhat Önder'i hatırlatarak, "Vatanı savunmak için can veren Küçükesat Şube Başkanımız Şehit Serhat Önder olmak üzere aziz şehitlerimizi de yad ediyor, şehitlerimizin ruhları için milletimizi kan bağışına bekliyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında Kızılay gönüllüleri, şehitleri anmak için etkinlikler gerçekleştirecek. Kızılay kan bağışı ekipleri şehirlerin meydanlarında kuracağı kan bağış alanlarında, şehitlerin anısına kan bağışlarını kabul edecek. Kızılay'ın şubeleri, üyeleri, profesyonel birimleri, gönüllüleri ve Kızılay gençliğiyle milletin yanında olduğunu belirten Kınık, "15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Vatanı korumak için can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkenin geleceğine kasteden saldırıların bir daha yaşanmamasını için tüm Kızılaycılar olarak hep nöbette olacağız" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİ AFETLERE KARŞI EĞİTECEĞİZ"

Afetlerin olumsuz etkilerini azaltmaya katkı sağlamak için de çalışıldığını anlatan Kınık, "Milletin, beşeri veya doğal her türlü afete dayanıklılığını arttırmak için çalışıyoruz. Kızılay olarak, doğal afetlerde olduğu gibi beşeri afetlerden de en az zararla kurtulmanın en etkin yolunun 'afet bilincinin' geliştirilmesi olduğunu savunuyoruz. Bunun için de 2030 hedeflerimiz arasında yer alan "Toplumsal Dayanıklılık" stratejimizin temelini afetlere karşı eğitim almış gençliğimizle sağlamlaştıracağız. Mukavemeti güçlü toplumların gerek doğal gerekse beşeri afetlerin üstesinden daha kolay geleceğine inanıyoruz" dedi.


Son dakika haberleri... Kızılay'dan şehitlerin anısına 15 Temmuz'da kan bağışı kampanyası
Son dakika haberleri... Kızılay'dan şehitlerin anısına 15 Temmuz'da kan bağışı kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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