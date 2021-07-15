Son dakika haberleri | Kızılay'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara destek
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Son dakika haberleri | Kızılay'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara destek

Son dakika haberleri | Kızılay'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dün akşam saatlerinde Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay, bölgedeki selzedeler için harekete geçtiğini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay, bölgedeki selzedeler için harekete geçtiğini duyurdu. Ankara, Erzurum ve Elazığ Afet Müdahale Merkezi'ne bağlı ekipleri hızla selin meydana geldiği bölgelere yönlendiren Kızılay'ın, selden etkilenen vatandaşların yeme, içme ve temel ihtiyaçlarını giderdiği bildirildi.

Akşam saatlerinde Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçeleriyle Merkez ilçesine bağlı Muradiye beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların sele dönüştüğü haberini alan Kızılay, ekiplerini hızla bölgeye sevk ettiğini duyurdu. Gelen son bilgilere göre, 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıpların olduğu bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler ve selden etkilenen vatandaşlar için Ankara, Erzurum ve Elazığ Afet Müdahale Merkezi'ne bağlı personellerini Rize'ye yönlendiren Kızılay, mobil ikram araçları ile bölge halkının yeme, içme ve temel ihtiyaçlarına cevap veriyor. Rize, Trabzon ve çevre illerdeki Kızılay personelleri ve gönüllüleri de bölgede yardım faaliyetlerine destek veriyor.

İHTİYAÇ TESPİTİ DEVAM EDİYOR

Rize'deki gelişmeleri yakından takip eden afet müdahale ekipleri bir taraftan arama ve kurtarma çalışmalarına ve yolları kapalı olan köylerin yol açma çalışmalarına yardım ederken diğer taraftan ise bölgeye intikal ettirilen mobil aşevi ve ikram araçlarıyla selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor. Afetin etkileri ortadan kalkıncaya kadar Kızılay'ın bölgede çalışmalarına devam edeceği ve maddi ve manevi destekle selzedelerin yanında olmayı sürdüreceği kaydedildi.


Son dakika haberleri | Kızılay'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara destek
Son dakika haberleri | Kızılay'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara destek
Son dakika haberleri | Kızılay'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara destek
Son dakika haberleri | Kızılay'dan Rize'de selden etkilenen vatandaşlara destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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