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Son dakika haberleri... Kızı ve yeğenlerine cinsel istismardan yargılanan sanığa 55 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kızı ve yeğenlerine cinsel istismardan yargılanan sanığa 55 yıl hapis

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de kızı Y.Y. (17) ile yeğenleri B.D. (19), M.D. (12) ve R.D.'ye (13), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan D.Y. (38), toplam 55 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de kızı Y.Y. (17) ile yeğenleri B.D. (19), M.D. (12) ve R.D.'ye (13), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan D.Y. (38), toplam 55 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

D.Y.'nin 2009- 2020 yılları arasında yeğeni B.D. ile kızı Y.Y, 2018- 2021 yılları arasında da diğer yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan D.Y, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık D.Y, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile karar duruşmasına katıldı. Kendisine iftira atıldığını öne süren sanık D.Y, "Eşim beni başkasıyla aldatıyordu. Onun yönlendirmesi ve yeğenlerimi de başka erkeklerle sigara içerlerken uygunsuz şekilde görmem ve ailelerine söyleyeceğimi belirtmem nedeniyle bana iftira atılıyor. Kesinlikle hiç bir eylemim olmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık D.Y.'ye, kızı Y.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle 'cinsel istismar' suçundan 24 yıl, yeğenlerinden M.D.'ye yönelik eylemi nedeniyle aynı suçtan 11 yıl 3 ay,  R.D. ve B.D.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de 10'ar yıl olmak üzere toplam 55 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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