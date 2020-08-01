Son dakika haberleri! Kızgın boğa paniğe neden oldu
Son dakika güncel haberi: İstanbul 'Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kesimin yapılacağı alana götürülürken sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başlayan kurbanlık boğa vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
01.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:31
İstanbul 'Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kesimin yapılacağı alana götürülürken sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başlayan kurbanlık boğa vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Bir süre uğraşın ardından sahibi tarafından yakalanan boğa kesileceği alana götürüldü.
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Kaynak: AA