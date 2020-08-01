Son dakika haberleri! Kızgın boğa paniğe neden oldu Son dakika güncel haberi: İstanbul 'Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kesimin yapılacağı alana götürülürken sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başlayan kurbanlık boğa vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

İstanbul 'Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kesimin yapılacağı alana götürülürken sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başlayan kurbanlık boğa vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Bir süre uğraşın ardından sahibi tarafından yakalanan boğa kesileceği alana götürüldü. Kaynak: AA