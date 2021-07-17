Son dakika haberleri! Kız kardeşini ve eniştesini silahla yaraladı
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Son dakika haberleri! Kız kardeşini ve eniştesini silahla yaraladı

Son dakika haberleri! Kız kardeşini ve eniştesini silahla yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi kız kardeşini ve eniştesini silahla yaraladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi kız kardeşini ve eniştesini silahla yaraladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Değirmenbaşı Caddesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışmada G.K., kız kardeşi N.A ve eniştesi C.A.'yı silahla yaraladı. Yaralılar, olay yerine intikal eden 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kız kardeş N.A., Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. N.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi G.K., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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