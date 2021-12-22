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Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla kendine ateş eden zanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla kendine ateş eden zanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Derya Gül ile arkadaşı Sahabe Semi Sayın arasında Karaçulha Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Derya Gül'e ateş eden Sahabe Semi Sayın, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Sahabe Semi Sayın ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

 Ailesi ile yemek yediği sırada fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Son Dakika Haberleri

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