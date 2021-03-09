Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada
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Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada

09.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:00
Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada

Son dakika haberler: Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi.

Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de Bursa'da yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü A.D. cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşı A.Ş.'yi araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için cumhuriyet savcısı tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada
Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada
Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada
Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada
Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada
Son dakika haberleri... Kız arkadaşa şiddet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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