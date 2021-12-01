Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında (2)

VİZE, KIRKLARELİ (DHA) - TUTUKLANDI

Kırıklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırıkklareli Sulh Ceza Hakimliği kararınca tutuklandı. Sevinç ayrıca, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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