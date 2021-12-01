Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında (2) - Haberler
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Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında (2)

Edinilen son dakika haberine göre TUTUKLANDIKırıklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırıkklareli Sulh Ceza Hakimliği kararınca tutuklandı.

VİZE, KIRKLARELİ (DHA) - TUTUKLANDI

Kırıklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırıkklareli Sulh Ceza Hakimliği kararınca tutuklandı. Sevinç ayrıca, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

ANKARA, -


Tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

 Son dakika haberleri: Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Son dakika haberleri: Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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