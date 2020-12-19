Son dakika haberleri! Kitle imha silahlarının finansmanı, Dernekler Kanunu değişiklik içeren Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
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Son dakika haberleri! Kitle imha silahlarının finansmanı, Dernekler Kanunu değişiklik içeren Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

19.12.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:44
Son dakika haberleri! Kitle imha silahlarının finansmanı, Dernekler Kanunu değişiklik içeren Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kitle imha silahlarının finansmanı, Dernekler Kanunu değişiklik içeren Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Kitle imha silahlarının finansmanı, Dernekler Kanunu değişiklik içeren Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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