Son dakika haberleri: Kitaplar okuyucularıyla buluştu
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Son dakika haberleri: Kitaplar okuyucularıyla buluştu

Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 virüsü önlemleri kapsamında kapatılan kütüphaneler ve müzeler bugün itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Son dakika haberleri: Kitaplar okuyucularıyla buluştu
01.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:43

Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 virüsü önlemleri kapsamında kapatılan kütüphaneler ve müzeler bugün itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Erzurum'da hizmet vermeye başlayan kurumlardan İl Halk Kütüphanesi ve Müze Müdürlükleri de gerekli hijyen şartları uygulayarak kapılarını ziyaretçilere açtı.

Erzurum İl Halk Kütüphane Müdürü Ahmet Duran Kardaşlar ve Müze Müdürü Hüsnü Genç alınan tedbirle r ile okuyuculara ve ziyaretçilere hizmet vermeye başlandığını belirtti.

İl Halk Kütüphane Müdürü Ahmet Duran Kardaşlar, "Covit-19 kapsamında gerekli tedbirler alınması konusunda 75 gündür hizmet veremediğimiz Erzurum İl Halk Kütüphanemizi bu gün 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kitap okuyucularımıza açtık. Uygulanması ve uyulması gereken kurallarımız var. Maskesiz geçişler yapılmayacak. Hijyen kurallarına uyulacak. Kesinlikle de sosyal mesafeye uyulacak. Kütüphanemizde tek salonda yüzde yirmi beş kapasite ile hizmet vermeye başladık. İlerleyen günlerde diğer salonlarımızı da hizmete açacağız, kitap verme ve iade etme konusunda gerekli çalışmalara başladık. Kitap okuyucularını kitapların arasında dolaştırmayacağız. Kitap okurlara kendimiz direk yardımcı olacağız" dedi.

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç ise "Erzurum ilindeki Müzelerimizi Cumhurbaşkanlığımızın genelgeleri doğrultusunda 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kontrollü olarak ziyarete açmış bulunuyoruz. Bu gün biz Müzeciler olarak çok heyecanlıyız. Müzemizi ziyarete gelen ziyaretçilere gereken dezenfekte yaptıktan sonra kontrollü olarak içeriye alıyoruz. Müzemizi gezen ziyaretçiler çıkışta tekrar dezenfekte yapılarak uğurluyoruz " diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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