Son dakika haberleri... Kitabının gelirini üniversite öğrencileri için bağışlayacak Son dakika gelişmesine göre Tarihçi yazar Volkan Şenel'in, vatan ve bayrak sevgisini konu edinen şiirlerini topladığı "Atlas Üzerinden Düşler Kurmak" adlı kitabı, okuruyla buluştu.

Tarihçi yazar Volkan Şenel'in, vatan ve bayrak sevgisini konu edinen şiirlerini topladığı "Atlas Üzerinden Düşler Kurmak" adlı kitabı, okuruyla buluştu.

Arel Yayınları'ndan çıkan kitapta, Şenel'in 1997-2020 yıllarında tarih, vatan, millet, bayrak sevgisi ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü gönül coğrafyasıyla ilgili yazdığı 67 şiiri, sözleri ve çeşitli çizimler, tasvirler, fotoğraflar bulunuyor.

İlk baskısı çıkan kitabın satışından elde edilecek gelir, Kocaeli'de okuyan üniversite öğrencilerine bağışlanacak.

Şenel, AA muhabirine, tarih, edebiyat ve sanatı buluşturduğu kitabı, Abdürrahim Karakoç ve Dilaver Cebeci'ye ithaf ettiğini söyledi.

Üçü Türk, biri Rus 4 ressam ile grafiker ve fotoğraf sanatçısının, bu kitap için özel hazırladığı 45 kara kalem çizim, tasvir ve fotoğrafların bulunduğunu belirten Şenel, "Kitabın, vatan sevdalısı yüreklerde karşılık bulacağına inanıyorum. Birinci baskısından elde edilecek tüm gelir 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilecek." diye konuştu.

Atlas Üzerinden Düşler Kurmak kitabına, internetteki tüm ilgili kitap satış sitelerinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA