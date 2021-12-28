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Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisini öldürdü otobüsle kaçarken böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta eski sevgilisi Meryem Yılmaz'ı (31) kıskançlık nedeniyle parkta bıçaklayarak öldüren Erdal D., otobüsle Gaziantep'e gitmeye çalışırken yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta eski sevgilisi Meryem Yılmaz'ı (31) kıskançlık nedeniyle parkta bıçaklayarak öldüren Erdal D., otobüsle Gaziantep'e gitmeye çalışırken yakalandı. Şahsın yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta 24 Aralık günü yaşanan olayda 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkta bıçaklanmış, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Meryem Yılmaz'ın, otobüslerde muavinlik yapan Erdal D. ile ilişki yaşadığı ancak çiftin 6 ay önce ayrıldığı belirlendi. Ancak Erdal D.'nin Meryem Yılmaz'ı rahatsız etmeye devam ettiği ve olay günü de parkta buluştukları öğrenildi. Yaşanan kavgada Erdal D.'nin genç kadını bıçakladığı tespit edildi. Polis ekipleri, zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Erdal D.'nin içerisinde bulunduğu otobüsü Ankara yakınlarında durdurdu. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şehirler arası yolcu otobüsüne yapılan operasyon, polis kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye getirilen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Erdal D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisini öldürdü otobüsle kaçarken böyle yakalandı

Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisini öldürdü otobüsle kaçarken böyle yakalandı

Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisini öldürdü otobüsle kaçarken böyle yakalandı

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