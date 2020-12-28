Son dakika haberleri: Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı

28.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı Adana'da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darp etti daha sonra banyoda defalarca bıçakladı Zanlı olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanırken kadın hastaneye kaldırıldı Adana'da bir...

Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı

Adana'da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darp etti daha sonra banyoda defalarca bıçakladı

Zanlı olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanırken kadın hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da bir koca kendisinden 19 yaş küçük eşini kıskançlık krizine girerek önce balkonda darp edip daha sonra banyoda defalarca bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1312 sokaktaki 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Kevser El İsa Hasan bir süre önce İmad El Mansur Muhammet Suphi ile evlendi. Ancak Suphi eşini çok kıskandığı için ikili arasında sürekli tartışma başladı. Eşinin balkona dahi çıkmasını istemeyen Suphi, dün eşiyle yine kıskançlık

yüzünden tartıştı. Bu sırada Kevser El İsa Hasan balkona çıktı. Sinir krizi geçiren koca, eşini önce balkonda darp etmeye başladı. Genç kadın çığlık atıp yardım istedi. Sesi duyan komşuları polisi aradı. Suphi, kadını banyoya götürerek burada defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kıskançlık krizine giren kocayı gözaltına aldı. Kadın ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor. Bu arada kadının balkonda darp edildiğini gören bir vatandaş ise, "Kadını balkonda darp ediyordu, kadın çağlık attı. Daha sonra kadını içeri götürüp banyoda bıçaklamış" dedi.

Son dakika haberleri: Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı
Son dakika haberleri: Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı
Son dakika haberleri: Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı
Son dakika haberleri: Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Coşkun Sabah Furkan Palalı
Spor Ali Koç Arda Turan Domagoj Vida Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kıskanç koca balkonda darp ettiği eşini banyoda bıçakladı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:07:03. #1.15#
title