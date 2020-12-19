Son dakika haberleri... Kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Son dakika haberleri... Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kırşehir'de vatandaşlar genel olarak uydu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Kırşehir'de, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddeleri ile Cacabey Meydanı da en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

"Gel al" ve paket servis ekiplerinin çalıştıkları gözlendi.

Kentte belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner