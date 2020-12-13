Son dakika haberleri! Kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Son dakika haberler: Polis ekiplerinin denetimleri Kentteki cadde ve sokakların sessizliği Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin denetimleri

Kentteki cadde ve sokakların sessizliği

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kırşehir'de vatandaşlar genel olarak uydu.

Pazar günü akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Kırşehir'de, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddeleri ile Cacabey Meydanı da en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Kentte belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner