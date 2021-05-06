Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI
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Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... DÜZCE'de, polislerden kaçan G.U. duvardan atladığı sırada bacağı kırıldı.

DÜZCE'de, polislerden kaçan G.U. duvardan atladığı sırada bacağı kırıldı. Hastaneye götürülerek tedaviye alınan G.U.'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle işlem uygulandı.

Olay öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, sokakta bulunan 3 kişi hakkında polise ihbarda bulundu. Polisi gören 3 kişiden 2'si yaya olarak Sanayi Sitesi istikametine kaçarken, G.U. ise Kültür Camisi bahçesine kaçtı. Buradan duvarı aşarak arka sokağa kaçmak isteyen G.U.?nun bacağı kırıldı. Polisin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi G.U.?yu Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. G.U.?ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle işlem uygulandı.

Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI
Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI
Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI
Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI
Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI
Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI
Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI
Son dakika haber... POLİSTEN KAÇARKEN BACAĞINI KIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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