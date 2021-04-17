Son dakika haberleri! POLİSİ GÖRÜNCE BAHÇEYE SAKLANDILAR, 12 BİN 600 LİRA CEZA KESİLDİ
Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE'de gece polisi görünce kaçmaya çalışan 4 kişi bir binanın bahçesinde saklanırken yakalandı.
Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! "4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin" diyen bile var
DÜZCE'de gece polisi görünce kaçmaya çalışan 4 kişi bir binanın bahçesinde saklanırken yakalandı. 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.
Dün gece saatlerinde, Düzce Cedidiye Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimde bulunan polis ekipleri, 4 kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti. Polisler, kaçan kişilerin peşine düştü. 4 kişi bir binanın bahçesinde saklanırken bulundu. 4 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, ceza kesilmemesi için kaçtıkları belirlendi. 4 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı