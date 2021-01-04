Son dakika haberleri... Kısıtlamanın sona ermesiyle Batı Karadeniz'deki balıkçı tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
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Son dakika haberleri... Kısıtlamanın sona ermesiyle Batı Karadeniz'deki balıkçı tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

04.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:58
Son dakika haberleri... Kısıtlamanın sona ermesiyle Batı Karadeniz'deki balıkçı tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

Son dakika haber... Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bollaşan ve fiyatı düşen balığa ilgi arttı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bollaşan ve fiyatı düşen balığa ilgi arttı.

Kısıtlamanın ardından denize açılan gır gır ve trol teknelerinin limana bol balıkla dönmesi tezgahları şenlendirdi.

Denizden çıkarılan taze balıkların tezgahlarda yerini almasıyla fiyatlar düşüşe geçti.

Vatandaşların yoğun ilgisi, esnafın yüzünü güldürüyor.

"Talep oldukça balık fiyatları düşüyor"

Balıkçı esnafı Sadık Kara, AA muhabirine, haftanın ilk günü vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Hamsi fiyatının 25 liradan 20'ye düştüğünü ifade eden Kara, "Kısıtlamanın ardından hafta başında balığa yoğun talep var. Ayrıca Akçakoca'da hamsi büyüdü ve Doğu Karadeniz'den ihracat yapmıyoruz, artık yerli hamsi kullanıyoruz. Sabah güne başladığımızda hamsi az olduğu için tezgah fiyatı 25 liraydı. Öğleden sonra trol balıkçıları hamsi getirdiği için tezgahımızdaki fiyatı 20 lira oldu. Tezgahlarımızda barbun bolluğu da yaşanıyor. Talep oldukça balık fiyatları günden güne iniyor." diye konuştu.

Geçen yıl bereketli sezon geçirdiklerini dile getiren Kara, "2021 yılına da aynı şekilde başlangıç yaptık. O yüzden balık satan esnafın ve vatandaşın yüzü gülüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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