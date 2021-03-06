Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
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Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu

06.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:54
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu

Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştuKORONAVİRÜS risk haritasında 'yüksek risk' grubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale'de, kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar kordon boyuna akın ederken, maske kuralına uyulduğu, sosyal mesafenin ise...

Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu

KORONAVİRÜS risk haritasında 'yüksek risk' grubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale'de, kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar kordon boyuna akın ederken, maske kuralına uyulduğu, sosyal mesafenin ise unutulduğu görüldü.

Çanakkale'de kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde, 3 aydır hafta sonları evde olan vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek, kordon boyuna akın etti. Kimi sahilde yürüyüş yaparken, kimi de oltasını alıp, balık tuttu. Bazıları da banklara oturarak, kahvesini içti. Maske kuralına uyulduğu görülürken, sosyal mesafeye ise uyulmadığı dikkat çekti.

Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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