Son dakika haberi... Kısıtlamada taziyeye giden 70 yaşındaki sürücüye 3 bin 150 TL ceza
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Son dakika haberi... Kısıtlamada taziyeye giden 70 yaşındaki sürücüye 3 bin 150 TL ceza

21.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:00
Son dakika haberi... Kısıtlamada taziyeye giden 70 yaşındaki sürücüye 3 bin 150 TL ceza

Son dakika gündem haberi... AKSARAY'da, taziye ziyaretine giden sürücü Haydar Ö.'ye (70), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

AKSARAY'da, taziye ziyaretine giden sürücü Haydar Ö.'ye (70), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza uygulandı. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nce de 8 farklı noktada 80 polisle denetim yapıldı. Polis, Şifahane Mahallesi'ndeki  denetimde Haydar Ö.'nün kullandığı 68 AAN 306 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Haydar Ö. polise bir yakının cenazesinin taziyesine gittiğini belirtti. Polis de, sürücü Haydar Ö.'ye "İkametinize giderek, yaşınız itibariyle gelemeyeceğinizi bildirin. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Bunları sizin sağılığınız için yapıyoruz" dedi, ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği kısıtlamayı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesti. 

Son dakika haberi... Kısıtlamada taziyeye giden 70 yaşındaki sürücüye 3 bin 150 TL ceza
Son dakika haberi... Kısıtlamada taziyeye giden 70 yaşındaki sürücüye 3 bin 150 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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