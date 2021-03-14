Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor
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Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor

14.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:38

Hafta sonu kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Hafta sonu kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Aracıyla trafiğe çıkanlar uygulama noktalarındaki ekiplerce tek tek kontrol edildi.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında polis ekipleri denetimleri sürdürdü. Şehrin birçok farklı yerinde kurulan uygulama noktalarında araçlarıyla trafiğe çıkanlar ekiplerce kontrol edildi. Polis, araçları tek tek durdurarak yolcu ve sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini inceleyip kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimlerin kısıtlama sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.

-İHA-

Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor
Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor
Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor
Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor
Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor
Kısıtlamada polisin denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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