Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

16.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:24
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri... KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 12 kilometrelik kovalamacanın ardından bir evin bahçesine girdi.

KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 12 kilometrelik kovalamacanın ardından bir evin bahçesine girdi. Otomobilden inip kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanırken, araçta yapılan aramada satışa hazır halde bonzai ve 2 tabanca ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nnca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı sıralarında polis ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 64 LT 857 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacanın ardından içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Demirciören Mahallesi'nde bir evin bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Sürücü M.Y., geri manevra yapmak isterken polis aracına çarptı. Şüpheliler bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı.  M.Y. kovalamacayla, yanındaki Ş.H.K. ise samanlıkta gizlenirken yakalandı.

OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTINarkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araçta yapılan aramada, keselere doldurulmuş satışa hazır halde bir miktar bonzai ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için emniyete götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira da idari para cezası uygulandı. Sürücü M.Y.'nin ifadesinde "Uyuşturucu alırken polisler gördü, ben de korkup kaçtım" dediği belirtildi.


Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kısıtlamada kovalamacayla durdurulan otomobilde, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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