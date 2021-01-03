Son dakika haberleri: Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı
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Son dakika haberleri: Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı

03.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:04
Son dakika haberleri: Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı

Son dakika haberleri: Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emniyet tarafından oluşturulan kontrol noktalarındaki denetimler devam ederken, noktalarda görev yapan polislere Beşir Derneği tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı

 KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emniyet tarafından oluşturulan kontrol noktalarındaki denetimler devam ederken, noktalarda görev yapan polislere Beşir Derneği tarafından  sıcak çorba ikram edildi.31 Aralık'ta saat 21.00'de başlayan ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında  Kahramanmaraş emniyeti il genelinde oluşturduğu kontrol noktalarında denetim yapıyor. Noktalarda araç ve yayaları durdurup kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeleri kontrol eden ekiplere Beşir Derneği Kahramanmaraş Şubesi de sıcak çorba ikramı yaptı. Noktaları araçlarıyla tek tek gezen dernek yönetimi ve gönüllüleri, polislere sıcak çorbayla birlikte ekmek ve su da ikramında bulunup kolaylıklar diledi, polislere teşekkür etti.

Şube Başkanı Ahmet Kalaylar, noktalar dışında karakollarda görev yapan polisleri de ziyaret ettiklerini belirterek, Pandemi sürecinde virüsün yayılmasını engellemek adına devletimizin aldığı tedbirlerin uygulanması için kolluk kuvvetlerimiz sürekli denetim yaparak insanları uyarıyor. 7 gün 24 saat şehrin huzuru için çalışan polislerimiz bu süreçte de vatandaşın yanında oldu. Onlara teşekkür etme, sabah soğuğunda içlerini ısıtmak adına çorba ikramında bulunduk dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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