Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
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Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı

21.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:49
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı

Son dakika haberine göre MERSİN'in Erdemli ilçesinde kısıtlamada bazı kişiler, sahile gidip denize girdi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kısıtlamada bazı kişiler, sahile gidip denize girdi. Bu kişiler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günleri kısıtlamanın uygulandığı Mersin'de, hafta içi etkili olan yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Termometrelerin 21 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yasağa aldırış etmeyerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da denize girdi.Bu sırada devriye görevi yapan polis, sahildeki vatandaşları görünce megafonla anons yaparak bölgeden ayrılmalarını istedi. Polisin uyarısı ile bu kişiler, sahilden aydıldı.


Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
Son dakika haberleri! Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza EREN

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