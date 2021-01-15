Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
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Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

15.01.2021 18:22 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:28
Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.20'de yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

- İstanbul

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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