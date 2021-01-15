Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
15.01.2021 18:22 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:28
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.20'de yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı