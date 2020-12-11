KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI
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KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI

11.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:10
KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI

koronavirüs salgını ile mücadele kapsamından alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

koronavirüs salgını ile mücadele kapsamından alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00' de başladı. Kısıtlamaların başlaması ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yolu daraltarak gelen bütün araçları durduran polis ekipleri, vatandaşların belgelerini kontrol etti. Denetimlerde izin belgesi olmayanlar hakkında cezai işlem yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00' e kadar devam edecek.

YOLUNU ŞAŞIRAN 2 TIR SÜRÜCÜSÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE GELİNCE CEZAYI YEDİ 

Bu sırada biri yabancı uyruklu olan 2 TIR sürücüsü yolunu şaşırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Polis her iki TIR'ı da durdurarak sürücüleri hakkında cezai işlem uyguladı.

- İstanbul
KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI
KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI
KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI
KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI
KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI
KISITLAMA BAŞLAYINCA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
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