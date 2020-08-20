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Son dakika haberleri! Kısa vadeli dış borç haziranda yükseldi

Son dakika habere göre Kısa vadeli dış borç stoku, haziran ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 0,3 artarak 124 milyar dolara çıktı.

Son dakika haberleri! Kısa vadeli dış borç haziranda yükseldi
20.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:40

Kısa vadeli dış borç stoku, haziran ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 0,3 artarak 124 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku haziranda 2019 sonuna kıyasla yüzde 0,3 artarak 124 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,5 düşerek 54,8 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16 azalarak 49,6 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 2,6 artarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,8 gerileyerek 20,7 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 24,1 azalarak 10,4 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 15,3 artarak 15,7 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, haziranda 2019 sonuna göre yüzde 13,8 azalarak 43,6 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 78,3 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, haziranda 2019 sonuna kıyasla yüzde 4,2 artarak 26,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13,1 azalarak 78,3 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 20,7 artarak 55,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,7 azalarak 68,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları haziranda yüzde 150,7 artarak 168 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 310 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 41,1'i dolar, yüzde 28,2'si avro, yüzde 14,3'ü TL ve yüzde 16,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 15,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,3, Merkez Bankası'nın yüzde 11,5, özel sektörün ise yüzde 65,2 paya sahip olduğu görüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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