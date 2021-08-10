Son dakika haberleri: Kırtasiye ile kozmetik malzemesi yüklü TIR'daki yangın kamerada

Son dakika gündem haberi: VAN'ın Erciş ilçesinde, kırtasiye ile kozmetik ürünleri taşınan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, kırtasiye ile kozmetik ürünleri taşınan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlama sesleri de duyulurken, alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van- Erciş yolunda seyir halindeki TIR'ın dorsesinde dün yangın çıktı. Patlama seslerini duyan ve dumanlar yükseldiğini gören sürücü ise hemen yol kenarına yanaşarak, çekiciyi dorseden ayırıp, araçtan uzaklaştı. Patlamaların meydana geldiği dorsede, kırtasiye ve kozmetik ürünlerinin olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Dorsedeki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, patlama ve yangın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul