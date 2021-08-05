Son dakika haberleri! Kırşehir'deki Türkmenlerden çağrı: "İzin verin biz de yangın bölgesine gidelim"
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Son dakika haberleri! Kırşehir'deki Türkmenlerden çağrı: "İzin verin biz de yangın bölgesine gidelim"

Son dakika haberleri! Kırşehir'deki Türkmenlerden çağrı: 'İzin verin biz de yangın bölgesine gidelim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Kırşehir'de yaşayan Türkmen aileler çağrı yaparak yardım için yangın bölgelerine gidebilmek için izin istedi.

Kırşehir'de yaşayan Türkmen aileler çağrı yaparak yardım için yangın bölgelerine gidebilmek için izin istedi.

Şehirde Göç İdaresi Müdürlüğünde yaşam süren Türkmen aileler, bir haftayı geçkin süredir farklı ilçelerde çıkan orman yangınları ile mücadele edilen Antalya'ya gitmek isteyen Türkmen aileler izin istedi. Aileler, Türkiye'nin kendilerine her zaman yardımcı olduğunu, gerekli durumlarda da Türkiye'de yaşayan Türkmen ailelerin her zaman canları ve malları ile de yardımcı olabileceklerini söyledi. Türkmen aileler adına konuşan Saddam Alhaydar, Kırşehir'de 100 Türkmen ailenin her noktada Türkiye'ye destek vereceğini aktardı. Alhaydar, "Biz, ailelerimizle insani destek anlamında kadın, çocuk ve kendimiz yangın bölgelerine destek için izin istiyoruz" dedi.

50 bin civarında Türkmen ailenin Türkiye'ye geldiğini anlatan Avni Alkhado ise 2014 yılında geldikleri Türkiye'de her desteği gördüklerini, bu nedenle de Türkiye'ye destek vermek istediklerini anlattı. Alkhado, "Türkiye'deki 50 bin aile çocuk çocuğu ile hazır durumda, yangın bölgelerine yardım etmek istiyoruz. Yangınlar bizim memleketlerimizde olsa Türkiye mutlaka bizlere kucak açardı. Biz de yangın bölgelerine gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Son dakika haberleri! Kırşehir'deki Türkmenlerden çağrı: 'İzin verin biz de yangın bölgesine gidelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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