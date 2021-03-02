Son dakika haberleri... Kırşehir'de yüz yüze eğitimle ilgili tedbirler açıklandı
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Son dakika haberleri... Kırşehir'de yüz yüze eğitimle ilgili tedbirler açıklandı

02.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:35
Son dakika haberleri... Kırşehir'de yüz yüze eğitimle ilgili tedbirler açıklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında olan Kırşehir'de yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararlar açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında olan Kırşehir'de yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararlar açıklandı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak, yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararlar aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurulduğu ifade edilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Kırşehir'deki yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tedbirlerin belirlendiği aktarıldı.

Kararların bugünden itibaren uygulanmaya başlanacağı vurgulanan açıklamada, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okulları, birleştirilmiş sınıflı okullar ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların tam zamanlı yüz yüze eğitime devam etmelerine karar verildiği bildirildi.

İlkokulların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim vermelerinin benimsendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıfları için 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim, ortaokulların 8. sınıflarına haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda, liselerin hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarına haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda, liselerin 12. sınıflarına haftada 16 ila 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim vermelerine karar verilmiştir. Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmeleri, liselerde sınavların 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze gerçekleştirilmesi, yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesi, yüz yüze eğitime öğrenci katılımının veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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