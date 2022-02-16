Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

AA, Serkan Güner - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Kırşehir'de sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözalatına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözalatına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 720 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

AA / Serkan Güner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Kırşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title