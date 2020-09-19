Son dakika haberleri! Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 650 gram kubar esrar ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
19.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:41

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 650 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Kaman İlçesi Savcılı köyü civarında Kilis'ten uyuşturucu getirilerek satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köy çıkışında durdurulan V.Ç'nin üzerinde ve kullandığı motosikletin koltuk kısmında yapılan aramada 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince V.Ç gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Serkan Güner
Serkan Güner
AA Editörü
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