Son dakika haberleri | Kırşehir'de Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi
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Son dakika haberleri | Kırşehir'de Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

22.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:15
Son dakika haberleri | Kırşehir'de Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'de iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından yüz yüze eğitim 14 gün süreyle yapılmayacak.

Kırşehir'de iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından yüz yüze eğitim 14 gün süreyle yapılmayacak.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarıyla ilgili karar aldığı belirtildi.

Kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, Kovid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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