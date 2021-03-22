Son dakika haberleri | Kırşehir'de Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'de iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından yüz yüze eğitim 14 gün süreyle yapılmayacak.